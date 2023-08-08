В Минздраве определили главные угрозы информационной безопасности

Минздрав России выявил потенциальные опасности для защиты личных данных в системах, используемых в здравоохранении. По соответствующему указанию министерства, это теперь официально опубликовано на их правовом портале.

Суть приказа заключается в том, чтобы определить риски, связанные с безопасностью личных данных, особенно при их обработке в системах, используемых в медицине, которые контролирует Минздрав. Это как бы инструкция для тех, кто владеет или имеет доступ к этим данным, как они должны их хранить и защищать.

Такие риски включают в себя несанкционированный доступ к данным, а также использование вредоносных программ и попытки манипулировать людьми для получения доступа к информации. Кроме того, указывается, что угрозами являются также специально созданные инструменты и программы для атак на личные данные.