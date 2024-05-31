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Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 мая 2024, 03:01
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Минздрав сообщил о наличии 1,4 млн вакцин от коклюша

На фоне высокой заболеваемости
Минздрав России сообщил о достаточном количестве упаковок вакцин от коклюша на фоне выросшей заболеваемости.
Минздрав сообщил о наличии 1,4 млн вакцин от коклюша

© Mufid Majnun / Unsplash

По официальной информации, ведомство ввело в гражданский оборот порядка 1,4 млн упаковок вакцины для обеспечения всех потребностей. Таким образом Минздрав прокомментировал слухи о перебоях с вакциной от коклюша в некоторых региональных клиниках.

Указанное количество упаковок вакцины соответствует предыдущим годам, а остатки препарата, согласно данным системы маркировки лекарств, насчитывают 2,4 млн упаковок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Рен ТВ
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Вакцина
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#здоровье
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#Минздрав
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#Россия