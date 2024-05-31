Минздрав сообщил о наличии 1,4 млн вакцин от коклюша

По официальной информации, ведомство ввело в гражданский оборот порядка 1,4 млн упаковок вакцины для обеспечения всех потребностей. Таким образом Минздрав прокомментировал слухи о перебоях с вакциной от коклюша в некоторых региональных клиниках.

Указанное количество упаковок вакцины соответствует предыдущим годам, а остатки препарата, согласно данным системы маркировки лекарств, насчитывают 2,4 млн упаковок.

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