Минздрав сообщил о наличии 1,4 млн вакцин от коклюша

Опубликовано 31 мая 2024, 03:01
1 мин.
Минздрав сообщил о наличии 1,4 млн вакцин от коклюшаНа фоне высокой заболеваемости
Минздрав России сообщил о достаточном количестве упаковок вакцин от коклюша на фоне выросшей заболеваемости.
© Mufid Majnun / Unsplash
По официальной информации, ведомство ввело в гражданский оборот порядка 1,4 млн упаковок вакцины для обеспечения всех потребностей. Таким образом Минздрав прокомментировал слухи о перебоях с вакциной от коклюша в некоторых региональных клиниках.
Указанное количество упаковок вакцины соответствует предыдущим годам, а остатки препарата, согласно данным системы маркировки лекарств, насчитывают 2,4 млн упаковок.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.