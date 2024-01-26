Новый закон запретит продажу вейпов в России

Законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым (ЛДПР), предусматривает изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции».

Эта инициатива направлена на полный запрет розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки.

По данным Минздрава России, число подростков, использующих вейпы, значительно выросло. Несмотря на существующие запреты на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, они легко обходятся, и продажа вейпов подросткам продолжается.

Автор законопроекта подчеркивает, что сохранение здоровья нации, особенно молодежи, является приоритетом, несмотря на потерю доходов федерального бюджета от акцизов на эти товары.