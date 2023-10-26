В России оцифруют миллиард медицинских документов к концу года

В России оцифруют миллиард медицинских документов к концу годаСейчас оцифрованы более 700 миллионов медицинских документов
Заместитель министра здравоохранения РФ, Павел Пугачев, объявил во время Всероссийского форума региональной информатизации "Проф-IT", что уже более 700 миллионов медицинских документов переведены в цифровой формат, и к концу 2023 года ожидается оцифровка более миллиарда медицинских документов ежегодно, пишет ТАСС.
© Ferra
Пугачев подчеркнул, что на основе больших объемов медицинских данных будут разрабатываться цифровые сервисы и автоматизироваться процессы в сфере здравоохранения, что позволит снизить рутинные задачи для врачей, а также уменьшить количество ненужных визитов пациентов.
Он также отметил, что услуга записи к врачу является одной из самых популярных на портале "Госуслуги". Благодаря цифровизации медицинских данных и процессов, пациенты могут более удобно получать доступ к медицинским услугам.
Замминистр также сообщил, что практически все медицинские организации России подключены к интернету, и более миллиона автоматизированных рабочих мест в здравоохранении взаимодействуют с медицинскими информационными системами. Эти шаги в сторону цифровизации медицины способствуют повышению доступности и качества медицинской помощи в стране.