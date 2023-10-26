В России оцифруют миллиард медицинских документов к концу года

Пугачев подчеркнул, что на основе больших объемов медицинских данных будут разрабатываться цифровые сервисы и автоматизироваться процессы в сфере здравоохранения, что позволит снизить рутинные задачи для врачей, а также уменьшить количество ненужных визитов пациентов.

Он также отметил, что услуга записи к врачу является одной из самых популярных на портале "Госуслуги". Благодаря цифровизации медицинских данных и процессов, пациенты могут более удобно получать доступ к медицинским услугам.

Замминистр также сообщил, что практически все медицинские организации России подключены к интернету, и более миллиона автоматизированных рабочих мест в здравоохранении взаимодействуют с медицинскими информационными системами. Эти шаги в сторону цифровизации медицины способствуют повышению доступности и качества медицинской помощи в стране.