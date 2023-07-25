О каких болезнях могут свидетельствовать отеки

Отеки могут являться сигналом ряда серьезных заболеваний, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Драпкина.

Так, в частности, они могут свидетельствовать о заболеваниях почек. Такие отеки, отмечает академик РАН, развиваются быстро, на лице, под глазами, на руках и ногах, как правило, с утра. При надавливании пальцем на отек остается ямка.

Сердечные отеки развиваются медленно, указывает врач. Появляясь вечером на стопах и лодыжках, по мере прогрессирования болезни они поднимаются выше, до бедер и нижней части живота. Такие отеки плотные на ощупь и прохладнее, чем другие участки тела.

Возникают отеки и при преэклампсии — осложнении у беременных. Внезапные и сильные, они требуют госпитализации и немедленной врачебной помощи. В то же время, отмечает Драпкина, небольшая отечность рук и ног может быть вариантом нормы во второй половине беременности.

При заболеваниях печени могут отекать стопы, голени, бедра. При этом жидкость скапливается в брюшной полости. Венозные отеки, рассказывает врач, плотные и обычно стопу не затрагивают, образуясь в районе икр. При тромбофлебите – воспалении вены с образованием внутри нее тромба — отек горячий, болезненный, с покраснением кожи.

Обычно, отмечает специалист, Лимфатический отек — слоновость — является следствием операций по удалению злокачественных опухолей, реже — заражения паразитом филярией. Такие отеки плотные и стойкие. Со временем они увеличиваются в объеме, кожа на них становится толстой, жесткой и ребристой.

Плотный отек на лице, руках и стопах характерен для снижения функции щитовидной железы — гипотиреоза.

Кроме того, отеки зачастую возникают сами по себе летом. Виноваты в этом и жара, и нехватка жидкости, и избыток алкоголя, соленого и сладкого в рационе, а у женщин — и естественные гормональные колебания. К счастью, с такими отеками легко справиться: носить удобную обувь, есть меньше соленого и сладкого, пить достаточно воды.

Отеки — это всего лишь симптом, а болезни, которые могут их вызвать, лечатся совершенно по-разному, подчеркивает Драпкина. Поэтому, если отек не исчез после изменения рациона или отдыха, стоит незамедлительно обратиться к врачу.