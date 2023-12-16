В России
22:14, 16 декабря 2023
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Диспансеризация помогла выявить болезни у более чем 1 миллиона россиян

В 2023 году

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, Оксана Драпкина, поделилась важными данными о диспансеризации в стране за 2023 год. Около 77 миллионов человек прошли данное медицинское мероприятие, в результате чего было обнаружено более миллиона сердечно-сосудистых заболеваний и около 50 тысяч новообразований, в том числе злокачественных, пишет ТАСС.

Диспансеризация помогла выявить болезни у более чем 1 миллиона россиян

© Ferra.ru

Эксперты отметили, что более половины обнаруженных онкологических заболеваний были выявлены на ранних стадиях, что способствует более благоприятному прогнозу лечения.

Диспансеризация играет важную роль вовремя выявляя заболевания, не позволяя им перейти в хроническую стадию. Однако, помимо этого, здоровый образ жизни считается эффективной профилактикой многих болезней.

Драпкина также отметила, что программы модернизации первичного звена здравоохранения играют важную роль в улучшении доступности медицинской помощи и повышении доверия пациентов к врачам, что является ключевым аспектом для эффективного лечения и профилактики заболеваний.

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