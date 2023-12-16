Диспансеризация помогла выявить болезни у более чем 1 миллиона россиян

Эксперты отметили, что более половины обнаруженных онкологических заболеваний были выявлены на ранних стадиях, что способствует более благоприятному прогнозу лечения.

Диспансеризация играет важную роль вовремя выявляя заболевания, не позволяя им перейти в хроническую стадию. Однако, помимо этого, здоровый образ жизни считается эффективной профилактикой многих болезней.

Драпкина также отметила, что программы модернизации первичного звена здравоохранения играют важную роль в улучшении доступности медицинской помощи и повышении доверия пациентов к врачам, что является ключевым аспектом для эффективного лечения и профилактики заболеваний.