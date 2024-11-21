Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 ноября 2024, 05:30
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Минздрав объяснил, почему только вода подходит для запивания лекарств

Это единственная нейтральная жидкость
Пресс-служба Минздрава Рязанской области перечислила причины, по которым лекарства можно запивать лишь водой — нейтральной жидкостью, не влияющей на действующее вещество. В противном случае можно или сделать препарат бесполезным, или навредить здоровью.
Минздрав объяснил, почему только вода подходит для запивания лекарств
© pina messina / Unsplash

Сказано о том, что молоком нельзя запивать лекарства из-за того, что эта жидкость действует как сорбент. Чаи и кофе насыщены танинами, которые поглощают все активные вещества в препарате.

Кисель замедляет всасывание лекарства организмом, а газированные напитки опасны — ускоряют проникновение компонентов препарата в кровь, из-за чего можно легко получить передозировку.

Особенно опасно запивать лекарства алкоголем: может произойти изменение действия лекарства, и начнётся токсическое влияние.

Нельзя запивать препараты грейпфрутовым соком. К примеру, если запить статины — средства коррекции гиперхолестеринемии — и лекарства от давления, могут начаться серьёзные побочные эффекты.

В связи с этим в Минздраве подчеркнули, что для приёма лекарств подходит только вода.

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