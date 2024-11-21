Минздрав объяснил, почему только вода подходит для запивания лекарств

Минздрав объяснил, почему только вода подходит для запивания лекарствЭто единственная нейтральная жидкость
Сказано о том, что молоком нельзя запивать лекарства из-за того, что эта жидкость действует как сорбент. Чаи и кофе насыщены танинами, которые поглощают все активные вещества в препарате.
Кисель замедляет всасывание лекарства организмом, а газированные напитки опасны — ускоряют проникновение компонентов препарата в кровь, из-за чего можно легко получить передозировку.
Особенно опасно запивать лекарства алкоголем: может произойти изменение действия лекарства, и начнётся токсическое влияние.
Нельзя запивать препараты грейпфрутовым соком. К примеру, если запить статины — средства коррекции гиперхолестеринемии — и лекарства от давления, могут начаться серьёзные побочные эффекты.
В связи с этим в Минздраве подчеркнули, что для приёма лекарств подходит только вода.
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