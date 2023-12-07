Глава Минздрава: в России есть препараты для лечения микоплазменной инфекции

23:16, 07 декабря 2023
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Глава Минздрава: в России есть препараты для лечения микоплазменной инфекцииБолезнь управляемая
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко успокоил общественность, заявив, что в стране в наличии все необходимые препараты для лечения микоплазменной инфекции.
По его словам заболевание управляемое. Об этом Мурашко рассказал в кулуарах конференции «Медицина и качество».
«Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, «клиника» по ней тоже — течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция]», — объяснил министр.
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