Глава Минздрава: в России есть препараты для лечения микоплазменной инфекции

По его словам заболевание управляемое. Об этом Мурашко рассказал в кулуарах конференции «Медицина и качество».

«Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, «клиника» по ней тоже — течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция]», — объяснил министр.

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