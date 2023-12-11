В России появилась обновленная вакцина от коронавируса

Вакцина «Спутник Лайт» с обновлённым составом была зарегистрирована Минздравом. Новый антиген был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи, и вакцина успешно прошла клинические испытания, подтвердив свою безопасность и эффективность с минимальными побочными эффектами, утверждают в ведомстве.

Ранее, в октябре, Центр Гамалеи сообщил об утрате защитных свойств вакцины «Спутник V», начат разработка её нового варианта. Планируется ввести его в гражданский оборот к марту 2024 года. В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о новой волне заболеваемости COVID-19 в стране.