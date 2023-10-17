В Великобритании казино будут платить Минздраву страны 100 млн фунтов каждый год

Согласно новому закону, все полученные таким образом средства пойдут на исследования, профилактику и лечение игровой зависимости, растущей в Британии в угрожающими темпами. В деньгах это порядка 100 млн фунтов стерлингов. Ранее это были добровольные взносы.

Вдобавок сейчас рассматриваются законы, которые могут быть приняты в 2024 году: взимание 1% доходов с онлайн-казино, а с наземных игорных залов и букмекерских контор — 0,4%.

По мнению Уилла Прочаски, директора по стратегии Gambling With Lives, благотворительной организации, оказывающей поддержку семьям, пострадавшим от самоубийств, связанных с азартными играми, новые правила — «значительный шаг вперёд» в борьбе с игроманией.