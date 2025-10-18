В России гарантии бесплатного лечения расширят допметодами лечения и диагностики

Опубликовано 18 октября 2025, 22:061 мин.
В России гарантии бесплатного лечения расширят допметодами лечения и диагностикиНа это выделят деньги
Минздрав России разрабатывает изменения в программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2026-2028 годы. Поправки направлены на внедрение новых методов лечения и диагностики.
© Минздрав России
Как сообщает ТАСС, в программу включены фотодинамическая терапия рака, современные офтальмологические и сердечно-сосудистые операции, лапароскопические процедуры и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с выявлением генетических аномалий. Также планируется расширение дистанционного наблюдения за пациентами с диабетом и гипертонией, улучшение помощи при вирусном гепатите С и повышение качества онкологических услуг.
На одного человека в рамках программы будет выделяться в среднем 22 924 рубля, что должно способствовать повышению доступности и качества медицинских услуг.