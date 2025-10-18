В России гарантии бесплатного лечения расширят допметодами лечения и диагностики

Как сообщает ТАСС, в программу включены фотодинамическая терапия рака, современные офтальмологические и сердечно-сосудистые операции, лапароскопические процедуры и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с выявлением генетических аномалий. Также планируется расширение дистанционного наблюдения за пациентами с диабетом и гипертонией, улучшение помощи при вирусном гепатите С и повышение качества онкологических услуг.

На одного человека в рамках программы будет выделяться в среднем 22 924 рубля, что должно способствовать повышению доступности и качества медицинских услуг.