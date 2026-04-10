Опубликовано 10 апреля 2026, 13:20
Стало известно о «финишной прямой» в разработке российской вакцины от менингита

Несколько производителей завершают испытания
Директор департамента Минздрава по медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Рафаэль Шавалиев заявил, что российские производители находятся на завершающей стадии создания вакцины от менингококковой инфекции. Скоро пройдёт совещание в Госдуме, где обсудят реализацию проекта. Несколько компаний уже завершают клинические испытания и готовятся получать регистрационные удостоверения.
© Mufid Majnun / Unsplash

Шавалиев выступил на Экспертном форуме по иммунопрофилактике в пресс-центре «Россия сегодня». Он подчеркнул, что вакцина крайне важна для страны. После получения регистрации можно будет приступить к массовому применению.

Точные сроки выхода вакцины пока не называются, но, судя по заявлению, регистрация ожидается в ближайшее время. Известно, что менингококковая инфекция опасна быстрым развитием сепсиса и менингита, особенно у детей. Создание отечественной вакцины позволит снизить зависимость от импортных поставок и обеспечить доступную профилактику.

«Мы по менингококковой вакцине находимся на финишируюшей стадии… В ближайшее время будет совместное совещание в Государственной думе, и мы вас сможем уже проинформировать, как мы будем уже реализовывать этот проект. Мы понимаем, насколько это крайне важно для нас. И несколько производителей сейчас выходят на финальную стадию и подтверждения, клинических испытаний и для дальнейшего получения регистрационного удостоверения», — заявил Шавалиев.