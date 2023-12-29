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Фитнес и здоровье
03:45, 29 декабря 2023
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Глава Минздрава рассказал россиянам, как не болеть в новогодние праздники

Многое зависит от привычек

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко, рассказал, что «решающий вклад в сохранение здоровья вносят привычки и поведение самого человека». Поэтому о здоровье необходимо заботиться и в праздники.

Глава Минздрава рассказал россиянам, как не болеть в новогодние праздники

© Government.ru

Мурашко призвал россиян не курить, не пить алкоголь, больше двигаться и рационально питаться. По словам министра, нужно есть больше диетического мяса, рыбы и овощей. Также следует снизить употребление консервированных продуктов и есть меньше соли.

«Решающий вклад в сохранение здоровья вносят привычки и поведение самого человека — его выбор: курение и злоупотребление алкоголем или же ежедневная физическая активность и рациональное питание», — отметил министр.

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