Эксперты игровой индустрии обсудили маркировку видеоигр

Встреча между участниками рынка видеоигр и регуляторами, состоявшаяся 15 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР), вызвала интерес в индустрии разработки и распространения видеоигр. На этой встрече представители профильных ассоциаций, студий, и чиновники из нескольких ведомств обсуждали будущие изменения в законопроекте о маркировке видеоигр в России.

Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, было то, как регуляторы будут взаимодействовать с иностранными площадками, чтобы обеспечить маркировку контента. Также рассматривался риск того, что законопроект может потребовать маркировки уже существующих игр. Важным аспектом была и экспертиза видеоигр для проверки их соответствия маркировке, исходя из которой игры могли бы быть запрещены.

Законопроект о маркировке видеоигр разрабатывается несколькими ведомствами, включая Минэкономразвития, Минздрав, и Роскомнадзор, начиная с 2022 года. В текущей версии предполагается добровольная маркировка игр издателями и разработчиками. Однако любое лицо может подать жалобу на маркировку игры, если считает её недостоверной, и специальная комиссия проверит игру. Предложение также предусматривает запрет на дистрибуцию игр без российской маркировки или с запрещённым контентом. Планируется, что финальная версия законопроекта будет представлена в правительство до конца текущего года.