Российский Минздрав предупредил о новой болезни лёгких из-за вейпов

Опубликовано 30 августа 2024, 01:381 мин.
Российский Минздрав предупредил о новой болезни лёгких из-за вейповСимптомы, как у ковида
«Известия» со ссылкой на официальный Telegram-канал Минздрава России сообщили, что ведомство предупредило о болезни лёгких, возникающей из-за курения вейпов.
Болезнь называется EVALI, симптоматика схожа с коронавирусом. Этой болезнью занимались до пандемии, но потом выявляемость снизилась на фоне превалирования COVID-19.
EVALI может вызывать патологические изменения в лёгких, сопровождается повышенной температурой тела, слабостью, кашлем, одышкой.
«Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а её выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает её опасность для потребителей вейпов», – сообщил Минздрав.
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Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков