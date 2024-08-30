Российский Минздрав предупредил о новой болезни лёгких из-за вейпов

Болезнь называется EVALI, симптоматика схожа с коронавирусом. Этой болезнью занимались до пандемии, но потом выявляемость снизилась на фоне превалирования COVID-19.

EVALI может вызывать патологические изменения в лёгких, сопровождается повышенной температурой тела, слабостью, кашлем, одышкой.

«Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а её выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает её опасность для потребителей вейпов», – сообщил Минздрав.

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