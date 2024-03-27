Mir Pay удалили из магазина приложений Google

Опубликовано 27 марта 2024, 12:30
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Mir Pay удалили из магазина приложений GoogleЕсть RuStore
Приложение Mir Pay, разработанное Национальной системой платежных карт (НСПК), было только что удалено из Play Store.
© Mir Pay
Скорее всего причиной удаления приложения из магазина приложений стали санкции, которые Google пришлось исполнить.
Mir Pay — это мобильное приложение, которое позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью смартфонов. Приложение было запущено в 2019 году и стало очень популярной альтернативой Apple Pay и Google Pay, которые в 2022 году стали недоступны в России.
В настоящее время Mir Pay можно скачать с сайта или из альтернативных магазинов приложений, таких как RuStore. Да, лишние действия, но зато оттуда оно удалено не будет.