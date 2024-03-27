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Приложения
Опубликовано 27 марта 2024, 12:30
1 мин.

Mir Pay удалили из магазина приложений Google

Есть RuStore
Приложение Mir Pay, разработанное Национальной системой платежных карт (НСПК), было только что удалено из Play Store.
Mir Pay удалили из магазина приложений Google

© Mir Pay

Скорее всего причиной удаления приложения из магазина приложений стали санкции, которые Google пришлось исполнить.

Mir Pay — это мобильное приложение, которое позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью смартфонов. Приложение было запущено в 2019 году и стало очень популярной альтернативой Apple Pay и Google Pay, которые в 2022 году стали недоступны в России.

В настоящее время Mir Pay можно скачать с сайта или из альтернативных магазинов приложений, таких как RuStore. Да, лишние действия, но зато оттуда оно удалено не будет.

Источник:Play Store
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мир
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#Mir Pay
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#Google Play Store