Мир вошел в эру «глубоких сомнений», или почему ИИ подорвал доверие к контенту

Опубликовано 22 сентября 2024, 11:151 мин.
Мир вошел в эру «глубоких сомнений», или почему ИИ подорвал доверие к контентуНичего уже нельзя верить
По мере того как фотореалистичные изображения, созданные ИИ, распространяются по социальным сетям, мы становимся свидетелями вхождения интернет-культуры в эру «глубоких сомнений». Растущий скептицизм в отношении подлинности цифровых медиа подпитывается легкостью, с которой ИИ-инструменты могут создавать поддельный контент.
В отличие от предыдущих «эпох сомнений», сегодняшняя озабоченность сосредоточена на том, как генеративный ИИ может быть использован для подрыва подлинных документальных свидетельств, ставя под сомнение реальные события, пишут СМИ.
Термин «глубокое сомнение» отражает проблему, которую представляют собой передовые методы манипулирования СМИ.
По мере того как доверие к традиционным средствам массовой информации снижается, потребность в надежной «медиаграмотности» становится первостепенной, считают эксперты. Оценка контента с помощью множества подтверждающих источников, понимание контекста и выявление логических несоответствий — важнейшие шаги, позволяющие отличить правду от вымысла.