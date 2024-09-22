Мир вошел в эру «глубоких сомнений», или почему ИИ подорвал доверие к контенту

В отличие от предыдущих «эпох сомнений», сегодняшняя озабоченность сосредоточена на том, как генеративный ИИ может быть использован для подрыва подлинных документальных свидетельств, ставя под сомнение реальные события, пишут СМИ.

Термин «глубокое сомнение» отражает проблему, которую представляют собой передовые методы манипулирования СМИ.

По мере того как доверие к традиционным средствам массовой информации снижается, потребность в надежной «медиаграмотности» становится первостепенной, считают эксперты. Оценка контента с помощью множества подтверждающих источников, понимание контекста и выявление логических несоответствий — важнейшие шаги, позволяющие отличить правду от вымысла.