Мировой рынок кибербезопасности на железных дорогах вырастет до $16 млрд

К 2033 году
По данным исследования IMARC Group, мировой рынок кибербезопасности для железных дорог достигнет 16 млрд долларов к 2033 году, почти вдвое больше по сравнению с $8 млрд в 2024-м. Среднегодовой рост составит около 8%.
© Benjamin Wagner

Рост связан, как пишут аналитики, с активной цифровизацией железных дорог, внедрением IoT, ИИ и автоматизации. Это зато делает отрасль уязвимой для кибератак.

Роль искусственного интеллекта умаливать тоже нельзя, пишут эксперты. Так, ИИ помогает быстрее выявлять угрозы, снижая время реагирования почти в четыре раза. Алгоритмы предсказывают уязвимости. Благодаря некоторым конторам, что специализируются на защите ИТ-систем железных дорог, время устранения последствий киберинцидентов часто сокращается со средних 280 до около 45 дней.

Аналитики также отметили ключевые факторы роста рынка кибербезопасности на железных дорогах:

  • Расширение высокоскоростных сетей в Китае, Японии и Европе.

  • Государственные программы и инвестиции (та же Саудовская Аравия выделила на сферу $ 15 млрд).

  • Повышение числа атак.

  • Внедрение «умных» транспортных проектов.

Лидерами рынка остаются Siemens Mobility, Alstom, Nokia, Thales, Cisco и BAE Systems. Азия занимает первое место по объёмам.

