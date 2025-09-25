Мировой рынок кибербезопасности на железных дорогах вырастет до $16 млрд

Рост связан, как пишут аналитики, с активной цифровизацией железных дорог, внедрением IoT, ИИ и автоматизации. Это зато делает отрасль уязвимой для кибератак.

Роль искусственного интеллекта умаливать тоже нельзя, пишут эксперты. Так, ИИ помогает быстрее выявлять угрозы, снижая время реагирования почти в четыре раза. Алгоритмы предсказывают уязвимости. Благодаря некоторым конторам, что специализируются на защите ИТ-систем железных дорог, время устранения последствий киберинцидентов часто сокращается со средних 280 до около 45 дней.

Аналитики также отметили ключевые факторы роста рынка кибербезопасности на железных дорогах:

Расширение высокоскоростных сетей в Китае, Японии и Европе.

Государственные программы и инвестиции (та же Саудовская Аравия выделила на сферу $ 15 млрд).

Повышение числа атак.

Внедрение «умных» транспортных проектов.

Лидерами рынка остаются Siemens Mobility, Alstom, Nokia, Thales, Cisco и BAE Systems. Азия занимает первое место по объёмам.