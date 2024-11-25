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Опубликовано 25 ноября 2024, 18:45
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Мнения США и Европы о разрыве кабелей в Балтийском море разделились

Так кто виноват
Следователи Европы расследуют почти одновременный обрыв двух подводных интернет-кабелей в Балтийском море. Это вызвало споры о том, что случилось — это саботаж или несчастный случай.
Мнения США и Европы о разрыве кабелей в Балтийском море разделились
© Ferra

Европейские чиновники, включая министров иностранных дел Финляндии и Германии, выразили опасения по поводу «гибридной войны», не забыв назвать Россию «возможным виновником».

Однако американские чиновники преуменьшили версию о диверсии, предположив, что повреждения могли возникнуть в результате шедшего по дну якоря — известная, но редкая опасность в море.

Несмотря на драматический характер инцидентов, интернет-трафик в пострадавших регионах остался почти незатронутым. Провайдеры использовали наземные и альтернативные подводные маршруты для поддержания связи.

Расследования продолжаются.

Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
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