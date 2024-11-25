Мнения США и Европы о разрыве кабелей в Балтийском море разделились

Европейские чиновники, включая министров иностранных дел Финляндии и Германии, выразили опасения по поводу «гибридной войны», не забыв назвать Россию «возможным виновником».

Однако американские чиновники преуменьшили версию о диверсии, предположив, что повреждения могли возникнуть в результате шедшего по дну якоря — известная, но редкая опасность в море.

Несмотря на драматический характер инцидентов, интернет-трафик в пострадавших регионах остался почти незатронутым. Провайдеры использовали наземные и альтернативные подводные маршруты для поддержания связи.

Расследования продолжаются.