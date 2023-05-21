Многообещающая Neeva не выдержала конкуренцию с Google: поисковик закрывается

Соучредители Neeva признали сложность создания поисковых систем. Дело в том, что хотя Neeva и разработала конкурентоспособную поисковую систему, убедить пользователей перейти на нее оказалось настоящей проблемой.

Основатели компании ссылались на различные препятствия, в том числе на то, что поисковая система Google работает по умолчанию на многих браузерах и системах, на всплывающие окна, отговаривающие пользователей от изменений, и на сложность поиска альтернативных настроек.

Компания закроет свою поисковую систему 2 июня, вернет деньги за подписку и удалит все данные пользователей.