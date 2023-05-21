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12:42, 21 мая 2023
1 мин.

Многообещающая Neeva не выдержала конкуренцию с Google: поисковик закрывается

Одно дело создать поисковик, а вот «раскрутить» его – уже сложнее

Neeva, стартап, который когда-то рассматривался как потенциальный соперник Google Поиск, объявил о решении закрыть свою поисковую систему. Компания планирует переориентироваться на искусственный интеллект и ведет переговоры со Snowflake о возможном приобретении, сообщает The Information.

Многообещающая Neeva не выдержала конкуренцию с Google: поисковик закрывается

Фото: Скриншот Ferra.ru

Соучредители Neeva признали сложность создания поисковых систем. Дело в том, что хотя Neeva и разработала конкурентоспособную поисковую систему, убедить пользователей перейти на нее оказалось настоящей проблемой.

Основатели компании ссылались на различные препятствия, в том числе на то, что поисковая система Google работает по умолчанию на многих браузерах и системах, на всплывающие окна, отговаривающие пользователей от изменений, и на сложность поиска альтернативных настроек.

Компания закроет свою поисковую систему 2 июня, вернет деньги за подписку и удалит все данные пользователей.

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