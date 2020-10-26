Мобильное приложение YouTube получило новые жесты управления

Новые жесты позволяют открыть или закрыть полноэкранный режим. Раньше это можно было сделать, нажав на специальную область на экране или перевернув смартфон. Теперь же нужно провести пальцем вверх по экрану с видео, чтобы раскрыть его на весь экран, и провести пальцем вниз, чтобы вернуть стандартный режим просмотра.

Помимо этого появились новые кнопки в видеоплеере: новый переключатель субтитров прямо поверх окна воспроизведения и переключатель автовоспроизведения. Можно также тапнуть на отметку времени и выбрать, что будет отображаться: сколько времени от ролика осталось или сколько прошло.

Также в обновлённом приложении появилась расширенная версия опции разбиения видеоролика на главы. Кроме того, YouTube добавил небольшие подсказки для пользователей. Например, приложение будет советовать перевернуть смартфон во время просмотра видео или надеть VR-очки.