Модель OnlyFans рассказала, что восстанавливала свой Instagram*-аккаунт через постель

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Модель OnlyFans рассказала, что восстанавливала свой Instagram*-аккаунт через постельЕго несколько раз банили
Модель OnlyFans Китти Ликсо (Kitty Lixo) рассказала в подкасте, что после того, как её Instagram-аккаунт (*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, мы обязаны указывать это) забанили, она добилась его разблокировки через постель.
По словам девушки, она просто регулярно занималась с одним из сотрудников Meta (*признана в РФ экстремистской и запрещена, мы обязаны указывать это). Ликсо не сказала, за что именно её забанили. Она сообщила лишь, что сразу после этого вступила в интимную связь с другом в компании, чтобы восстановить учётную запись.
Позже, когда её снова забанили, девушка подошла к делу ещё более организованно. Ликсо зашла на профиль друга в LinkedIn и нашла его коллег, которые могли бы «помочь». По словам девушки, она переспала с несколькими, и таким образом получала свой аккаунт обратно несколько раз.