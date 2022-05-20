Модель OnlyFans рассказала, что восстанавливала свой Instagram*-аккаунт через постель

По словам девушки, она просто регулярно занималась с одним из сотрудников Meta (*признана в РФ экстремистской и запрещена, мы обязаны указывать это). Ликсо не сказала, за что именно её забанили. Она сообщила лишь, что сразу после этого вступила в интимную связь с другом в компании, чтобы восстановить учётную запись.

Позже, когда её снова забанили, девушка подошла к делу ещё более организованно. Ликсо зашла на профиль друга в LinkedIn и нашла его коллег, которые могли бы «помочь». По словам девушки, она переспала с несколькими, и таким образом получала свой аккаунт обратно несколько раз.