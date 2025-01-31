Модели ИИ оказались приверженцами «левых» взглядов

Опубликовано 31 января 2025, 03:451 мин.
Модели ИИ оказались приверженцами «левых» взглядовПоказал опрос
Недавнее исследование показало, что многие модели искусственного интеллекта, включая такие популярные, как GPT-4 и Claude-3, склоняются к левым политическим взглядам, пишет Лента.ру. Исследователи Федерико Риччути и Чезаре Скалия протестировали несколько моделей ИИ, спросив их, каких политических лидеров они поддержали бы в разных странах. В большинстве случаев ИИ выбирал левых кандидатов, а не правых.
© Ferra
Например, в тесте с участием американских лидеров модели последовательно выбирали Джо Байдена, а не Дональда Трампа. Аналогичные результаты были обнаружены и в других странах: модели ИИ отдавали предпочтение левым политикам, таким как Эммануэль Макрон во Франции и Олаф Шольц в Германии.
Исследователи считают, что такая предвзятость может быть связана с тем, что многие из этих моделей ИИ были обучены на данных из источников, придерживающихся левых взглядов.