Модели ИИ оказались приверженцами «левых» взглядов

Например, в тесте с участием американских лидеров модели последовательно выбирали Джо Байдена, а не Дональда Трампа. Аналогичные результаты были обнаружены и в других странах: модели ИИ отдавали предпочтение левым политикам, таким как Эммануэль Макрон во Франции и Олаф Шольц в Германии.

Исследователи считают, что такая предвзятость может быть связана с тем, что многие из этих моделей ИИ были обучены на данных из источников, придерживающихся левых взглядов.