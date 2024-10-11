Модерация в Instagram* «вышла из-под контроля»: люди недовольны

Опубликовано 11 октября 2024, 12:451 мин.
Модерация в Instagram* «вышла из-под контроля»: люди недовольныНеоправданные баны и ограничения
Соцсети Meta*, Threads* и Instagram*, сталкиваются с растущей критикой из-за «чрезмерно агрессивной политики модерации». Пользователи сообщают о том, что их аккаунты удаляются или ограничиваются за якобы безобидный контент.
Системы модерации кажутся людям «чрезмерно чувствительными» и «склонными к ошибкам». Даже известные фигуры, такие как Matt Navarra и Wario64, были затронуты этими проблемами, что лишь подчеркивает повсеместный характер проблемы.
Ответ Meta* на эти опасения был «неоднозначным», пишут СМИ. Хотя Адам Моссери, глава обеих платформ, признал проблемы и пообещал их расследовать, многие пользователи считают, что их опасения игнорируются.
А пока частота неоправданных банов и ограничений лишь вызывает вопросы.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена