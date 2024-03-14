После открытия соцсети для всех желающих в феврале Bluesky пережила значительный скачок роста, собрав более 2 миллионов новых пользователей, в результате чего ее общая база пользователей превысила 5 миллионов. Новый подход Bluesky отражает философию компании в отношении алгоритмов, ориентированных на пользователя. Как говорится в блоге компании, ее цель — создать «экосистему инструментов модерации», позволяющую сообществам «создавать свои собственные пространства с собственными предпочтениями».

Речь идет о созданных пользователями «сервисах маркировки». Подобно существующей возможности фильтрации контента по степени откровенности («показать», «предупредить» или «скрыть»), разработчики теперь смогут создавать специализированные системы фильтрации, которые пользователи смогут принимать по своему усмотрению.

Представьте себе сервис «Паучий щит», который ограждает пользователей от фотографий пауков в их ленте. Это пример того, какие возможности открывает эта система.

Внедрение функции начнется на этой неделе.