Модераторам TikTok во время обучения показывали кадры с насилием над детьми

Сотрудники сторонней организации по модерации Teleperformance, которая сотрудничает с TikTok, утверждают, что она попросила их просмотреть таблицу под названием Daily Required Reading о стандартах модерации TikTok. В таблице якобы содержался контент, нарушающий правила TikTok, включая "сотни изображений" обнаженных детей или детей, подвергающихся насилию. По словам сотрудников, сотни людей в TikTok и Teleperformance могли получить доступ к контенту как внутри офиса, так и за его пределами, что открывает возможность для более масштабной утечки.

Teleperformance опровергла утверждения Forbes, что показывала сотрудникам подобный контент, а сама TikTok заявила, что ее учебные материалы имеют "строгий контроль доступа и не включают визуальные примеры", хотя она не подтвердила, что все сторонние поставщики модераторов соответствуют этому стандарту.

Сотрудники компании рассказывают другую историю. Модераторам контента регулярно приходится иметь дело с подобным контентом. Изображения насилия над детьми являются незаконными в США, и с ними нужно обращаться осторожно. Компании должны сообщать о таких материалах в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC), затем сохранять их в течение 90 дней, но минимизировать число людей, которые их увидят.

Обвинения в данном случае выходят далеко за эти рамки. Они указывают на то, что Teleperformance показывала сотрудникам графические фотографии и видео в качестве примера того, что можно отмечать на TikTok. По словам одной из сотрудниц, она обратилась в ФБР, чтобы узнать, является ли такая практика преступлением, хотя неясно, было ли возбуждено дело.