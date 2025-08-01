Молодым специалистам грозит стать «потерянным поколением» из-за ИИ: эксперты

По словам профессора Джона Маккарти из Корнеллского университета, ИИ уже влияет на занятость, особенно среди недавних выпускников вузов на Западе. Такие технологии легко справляются с простыми задачами, которые обычно доверяют начинающим специалистам.

По разным данным, рынок труда для выпускников в возрасте от 22 до 27 лет в США в начале 2025 года сильно ухудшился — уровень безработицы среди них стал самым высоким с пандемии. В результате молодые специалисты теряют шансы начать карьеру, а без стажировок и связей пробиться становится ещё труднее.

Некоторые эксперты, как профессор NYU Роберт Симанс, однако, считают, что ИИ преувеличенно обвиняют в происходящем. Он отмечает, что большинство компаний пока слабо внедряют ИИ и просто не готовы использовать его в полной мере.