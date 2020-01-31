Молодёжь принесла миллионы долларов разработчикам приложений для медитации

Согласно отчёту Sensor Tower, топ-10 приложений для медитации заработали в прошлом году на 45% больше денег, чем за предыдущий аналогичный период. А в 2015 году, например, самые популярные сервисы для медитации принесли их разработчикам всего $8 млн.

Эксперты TechCrunch отметили, что рост доходов был обусловлен не только активностью постоянной пользовательской базы, но и притоком новых пользователей. В 2019 году хотя бы одно приложение из топ-10 скачали 52 млн человек, что на 15,6% больше, чем в 2018.

Аналитики уверены, что рост популярности приложений для медитации связан с образом жизни молодых людей, миллениалов. Они всё позже вступают в брак и не торопятся заводить детей, а значит у них есть много времени на себя. Таким образом молодёжь позволила разработчикам приложений для медитации заработать миллионы долларов.