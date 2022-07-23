Монополия под угрозой: Netflix ввел оплату подписки в обход Apple

Как отметили несколько пользователей и подтвердил 9to5Mac, приложение Netflix теперь использует новый API iOS для приложений для чтения, который переводит пользователя на внешний веб-сайт перед оформлением подписки.

Когда вы нажимаете кнопку подписки, появляется сообщение о том, что "вы собираетесь покинуть приложение и перейти на внешний веб-сайт".

Нажав кнопку "Продолжить", вы перейдете на сайт Netflix, где сможете ввести свои личные данные, выбрать способ оплаты и подписаться на тарифный план Netflix. Это, конечно же, позволяет Netflix не платить комиссию в размере 30% за каждую подписку, оформленную в приложениях для iOS.

Стоит отметить, что Netflix уже давно отказался от подписок внутри приложений, еще в 2018 году. Но то, что она вернула ее таким образом, уже говорит о том, что стоит ждать подобные же решения от других разработчиков, которые не хотят отдавать Apple 30% прибыли с iOS.