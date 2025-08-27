Мошенники начали использовать ИИ-атаки для обхода защиты в GmailНовый фишинг
© Ferra.ru
Письмо с темой «Срок действия пароля истекает» убеждало пользователя срочно подтвердить свои данные, имитируя официальный стиль Gmail. Для человека это обычная социальная уловка, основанная на срочности. Но главное новшество скрыто в коде письма.
Там размещены инструкции, написанные как промты для нейросетей. Т.н. «промт-инъекции» могут сбить с толку ИИ-инструменты, которые компании используют для анализа угроз. В результате система может неправильно классифицировать письмо и пропустить опасную ссылку.
Сама схема доставки выглядит так:
-
Письмо пришло через сервис SendGrid и прошло часть проверок.
-
Первая ссылка вела через Microsoft Dynamics, создавая иллюзию доверия.
-
Затем открывалась страница с капчей, защищающая от автоматических проверок.
-
Финальный сайт имитировал страницу входа Gmail и содержал скрытый код для кражи паролей;
-
Дополнительно сайт собирал данные об IP-адресе и местоположении жертвы.
Доменные записи указывают на возможную связь с группами из Южной Азии, хотя доказательств пока нет. Эксперты отмечают: это новый этап развития фишинга.