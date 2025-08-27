Приложения
Опубликовано 27 августа 2025, 17:47
1 мин.

Мошенники начали использовать ИИ-атаки для обхода защиты в Gmail

Новый фишинг
Исследователи обнаружили новую фишинговую кампанию в Gmail, в которой злоумышленники атакуют не только людей, но и параллельно системы защиты на основе ИИ.
Письмо с темой «Срок действия пароля истекает» убеждало пользователя срочно подтвердить свои данные, имитируя официальный стиль Gmail. Для человека это обычная социальная уловка, основанная на срочности. Но главное новшество скрыто в коде письма.

Там размещены инструкции, написанные как промты для нейросетей. Т.н. «промт-инъекции» могут сбить с толку ИИ-инструменты, которые компании используют для анализа угроз. В результате система может неправильно классифицировать письмо и пропустить опасную ссылку.

Сама схема доставки выглядит так:

  • Письмо пришло через сервис SendGrid и прошло часть проверок.

  • Первая ссылка вела через Microsoft Dynamics, создавая иллюзию доверия.

  • Затем открывалась страница с капчей, защищающая от автоматических проверок.

  • Финальный сайт имитировал страницу входа Gmail и содержал скрытый код для кражи паролей;

  • Дополнительно сайт собирал данные об IP-адресе и местоположении жертвы.

Доменные записи указывают на возможную связь с группами из Южной Азии, хотя доказательств пока нет. Эксперты отмечают: это новый этап развития фишинга.