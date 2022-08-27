Мошенники начали подделывать Microsoft Office для доступа к вашему компьютеру

Компания Microsoft начала внутреннее расследование в отношении подозрительного пакета после того, как с ней связался телеканал Sky News.

Представитель компании подтвердил, что USB и упаковка были поддельными и что они уже видели, как подобные продукты использовались для мошенничества.

Они добавили, что, хотя Microsoft и сталкивалась с подобным видом мошенничества, оно происходит очень редко. Чаще всего мошеннические продукты продаются в виде ключей продукта, которые отправляются клиентам по электронной почте со ссылкой на сайт для загрузки вредоносного программного обеспечения.

В отличие от фишинговых писем и других форм мошенничества в Интернете, которые могут быть распространены среди миллионов потенциальных жертв с незначительными затратами для преступников, физические посылки будут стоить значительную сумму на изготовление и отправку, что означает, что они рискуют гораздо меньшей окупаемостью для преступных предприятий.