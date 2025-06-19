Мошенники начали подменять номера на официальных сайтах Apple, Netflix и др.

Пользователи видят правильный адрес сайта в браузере и думают, что звонят в официальную поддержку. Однако, набрав этот номер, они попадают на мошенников, которые могут попытаться украсть личные данные или получить удалённый доступ к компьютеру.

Эксперты предупреждают, что этот приём особенно опасен для пожилых людей, тех, кто плохо видит или торопится. Специалисты рекомендуют не переходить по рекламе Google, а использовать только проверенные ссылки из результатов поиска.