Опубликовано 19 июня 2025, 19:071 мин.
Мошенники начали подменять номера на официальных сайтах Apple, Netflix и др.Через рекламу Google
Мошенники научились вставлять поддельные номера телефонов прямо на официальные страницы таких компаний, как Apple, PayPal, Netflix и другие. Они используют рекламные объявления Google, которые ведут на настоящие сайты, но с добавленными скрытыми параметрами в ссылке. Эти параметры меняют содержимое страницы и показывают пользователю фальшивый номер телефона.
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Пользователи видят правильный адрес сайта в браузере и думают, что звонят в официальную поддержку. Однако, набрав этот номер, они попадают на мошенников, которые могут попытаться украсть личные данные или получить удалённый доступ к компьютеру.
Эксперты предупреждают, что этот приём особенно опасен для пожилых людей, тех, кто плохо видит или торопится. Специалисты рекомендуют не переходить по рекламе Google, а использовать только проверенные ссылки из результатов поиска.