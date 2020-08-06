Мошенники научились воровать информацию через подделку «Избранного» в Telegram

СМИ сообщили, что некоторые пользователи создают аккаунты под названием Saved Messages и ставят на аватар соответствующую иконку. Затем они пишут жертве любое сообщение и тут же его удаляют. Из-за этого поддельный аккаунт попадает в начало списка контактов. Пользователь ищет Saved Messages и натыкается на поддельный диалог.

Сообщается, что пока команда мессенджера Telegram никак не реагирует на ситуацию. При этом, как утверждают журналисты, хитрый способ берут на вооружение как шутники, так и настоящие мошенники.