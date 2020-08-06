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Мошенники научились воровать информацию через подделку «Избранного» в Telegram
Просто маскируют свой чат под «Избранное»
Мошенники научились воровать информацию через подделку «Избранного» (Saved Messages) в Telegram. Этим чатом люди пользуются как перепиской с самим собой, и могут сохранять там важные и конфиденциальные сведения.
СМИ сообщили, что некоторые пользователи создают аккаунты под названием Saved Messages и ставят на аватар соответствующую иконку. Затем они пишут жертве любое сообщение и тут же его удаляют. Из-за этого поддельный аккаунт попадает в начало списка контактов. Пользователь ищет Saved Messages и натыкается на поддельный диалог.
Сообщается, что пока команда мессенджера Telegram никак не реагирует на ситуацию. При этом, как утверждают журналисты, хитрый способ берут на вооружение как шутники, так и настоящие мошенники.