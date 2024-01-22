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Опубликовано 22 января 2024, 04:30
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Мошенники «облюбовали» Систему быстрых платежей: раскрыта новая схема

Все ради кражи ваших денег
Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о новом мошенничестве, которое использует Систему быстрых платежей (СБП) для кражи денег у жертв.

В ходе мошенничества жертву сначала заманивают в интернет-магазин, где она интересуется дорогостоящим товаром. Затем жертва получает звонок или сообщение от человека, выдающего себя за сотрудника магазина. Звонящий подтверждает, что товар есть в наличии и его можно купить со скидкой, но только если жертва оплатит покупку через СБП с помощью QR-кода. Если жертва соглашается, звонящий отправляет ссылку на страницу с формой оплаты. Как только жертва подтверждает оплату, деньги переводятся на счет мошенника.

В МВД говорят, что такая афера стала возможной из-за взлома учетных данных модераторов и администраторов интернет-магазинов. Чтобы обезопасить себя, МВД советует обращаться в отделы обслуживания клиентов интернет-магазинов только через их официальные сайты или приложения, а также не переходить по подозрительным ссылкам, предлагающим акции или розыгрыши призов.

Источник:Telegram
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мошенники
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#преступник
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#QR
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