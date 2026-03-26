Мошенники обратились к бот‑фермам и нейросетям для атак на приложения: как защититься

Опубликовано 26 марта 2026, 17:301 мин.
Мошенники обратились к бот‑фермам и нейросетям для атак на приложения: как защититьсяЧто должны делать компании
Эксперты по кибербезопасности предупреждают: злоумышленники начали массово применять бот‑фермы и нейросети для непрерывного поиска уязвимостей в приложениях. Особенно в зоне риска — банковские сервисы, которыми люди пользуются ежедневно, напоминают 360.ru.
Как пояснил специалист Александр Дворянский в беседе с изданием, мошенники настраивают автоматические системы, которые круглосуточно анализируют работу приложений и пытаются найти слабые места. Опасность в том, что даже если программа была написана всего пару лет назад, за это время технологии ушли вперед, и в ней могут обнаружиться новые уязвимости.
Главная ошибка, по словам эксперта, — когда разработчики относятся к безопасности спустя рукава. Злоумышленники рассчитывают именно на это.
Чтобы защитить пользователей, специалист советует компаниям регулярно проводить тестирование своих приложений.