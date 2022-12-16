Мошенники в Telegram начали пугать людей: присылают «уведомления» о входе с нового устройства

Сообщается, что рассылка носит массовый характер. Пользователям, получившим «уведомление», предлагается перейти на сайт, который внешне похож на интерфейс Telegram. Там нужно пройти авторизацию. Именно так мошенники получают учётные данные, и пользователи теряют доступ к своему аккаунту.

Аккаунт бота, который присылает настоящие уведомления, всегда имеет статус «служебные уведомления», а не «был недавно». Поэтому обман можно заметить.