Мошенники в Telegram начали пугать людей: присылают «уведомления» о входе с нового устройства

16:54, 16 декабря 2022
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Мошенники в Telegram начали пугать людей: присылают «уведомления» о входе с нового устройстваПереживать не надо
Telegram-канал «Эксплойт» сообщил, что мошенники начали применять в мессенджере новую тактику. Теперь они присылают пользователям ложные уведомления о входе с нового устройства, а затем пытаются «развести» их.
Фото: Unsplash
Сообщается, что рассылка носит массовый характер. Пользователям, получившим «уведомление», предлагается перейти на сайт, который внешне похож на интерфейс Telegram. Там нужно пройти авторизацию. Именно так мошенники получают учётные данные, и пользователи теряют доступ к своему аккаунту.
Аккаунт бота, который присылает настоящие уведомления, всегда имеет статус «служебные уведомления», а не «был недавно». Поэтому обман можно заметить.
Эксплойт