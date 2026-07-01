Мощнейшая ИИ-модель Anthropic Claude Fable 5 вернулась после действий властей США

Опубликовано 01 июля 2026, 16:301 мин.
Мощнейшая ИИ-модель Anthropic Claude Fable 5 вернулась после действий властей СШАПосле вынужденного «перерыва»
Anthropic с 1 июля вернула в общий доступ ИИ-модель Claude Fable 5. В середине июня американские власти потребовали заблокировать доступ к этой модели и более мощной Mythos 5 для иностранных граждан. Пришлось заблокировать всем.
© Anthropic
Как объяснили в компании, поскольку у Anthropic не было способа мгновенно проверять гражданство каждого пользователя, компания предпочла временно отключить обе модели.
Причиной ограничений стало исследование Amazon. Они обнаружили, что с помощью специальных запросов можно заставить Fable 5 показывать уязвимости в программном коде, несмотря на внутреннюю защиту от такого использования.
Теперь, после доработок, модель вернули. Её можно использовать через Claude Platform, Claude. ai, Claude Code и Claude Cowork. Для подписчиков тарифов Pro, Max, Team и некоторых корпоративных до 7 июля доступ будет частично бесплатным
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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