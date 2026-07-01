Мощнейшая ИИ-модель Anthropic Claude Fable 5 вернулась после действий властей США

Как объяснили в компании, поскольку у Anthropic не было способа мгновенно проверять гражданство каждого пользователя, компания предпочла временно отключить обе модели.

Причиной ограничений стало исследование Amazon. Они обнаружили, что с помощью специальных запросов можно заставить Fable 5 показывать уязвимости в программном коде, несмотря на внутреннюю защиту от такого использования.

Теперь, после доработок, модель вернули. Её можно использовать через Claude Platform, Claude. ai, Claude Code и Claude Cowork. Для подписчиков тарифов Pro, Max, Team и некоторых корпоративных до 7 июля доступ будет частично бесплатным