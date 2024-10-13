Мотоциклы теперь тоже получили ОС Android Automotive

Это событие знаменует собой значительный шаг вперёд по сравнению с традиционным использованием Android Auto, который уже несколько лет доступен на мотоциклах, но часто сталкивается с проблемами подключения.

С введением Android Automotive OS KTM стремится предоставить мотоциклистам расширенные функциональные возможности, такие как оффлайн-навигация и бесперебойные обновления по воздуху.

«Оставаться на связи с миром за пределами вашего шлема стало еще проще благодаря обновленному блоку подключения CCU3.0 с 32 ГБ памяти и 3 ГБ оперативной памяти, который в конечном итоге работает под управлением операционной системы Android Automotive. Это позволяет подключаться к Интернету вещей с помощью eSim, антенны GPS, Bluetooth и Wi-Fi», — пишет компания

Новые приборные панели KTM будут доступны в вертикальном и горизонтальном форматах и планируются для внедрения в премиум-сегмент мотоциклов.