Можно ли не выключать VPN на смартфоне

Из-за блокировок Роскомнадзора и протестов иностранных компаний россияне не могут подключаться ко многим сайтам напрямую. Приходится использовать VPN. При этом через него можно зайти не на все российские сайты. Эксперт напомнил, что некоторые VPN-сервисы могут включаться автоматически при посещении пользователем определённых сайтов.

«В некоторых VPN есть так называемая функция разделения туннелей, когда мы указываем определённый "белый" или чёрный список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включён обязательно или, напротив, отключён. Это более гибкая схема, которая позволяет не включать сервис вручную постоянно. Система делает это сама», — добавил Лукацкий.

Он считает, что смартфон серьёзно не пострадает, если вообще не выключать VPN. Это может повлиять только на время автономной работы.