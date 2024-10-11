Можно ли заходить на сайты с просроченным сертификатом безопасности

Он указал на отсутствие отечественных центров сертификации и на то, что большинство операционных систем и браузеров являются зарубежными, уже встроенными с иностранными корневыми сертификатами. В ответ на эту проблему Минцифры России создало Национальный удостоверяющий центр (НУЦ), который выдает TLS-сертификаты с использованием иностранных криптографических алгоритмов. Однако эти сертификаты НУЦ не были признаны в остальном мире, что требует их ручной установки для доступа к защищенным сайтам.

В настоящее время основные браузеры, такие как Google Chrome и Firefox, выдают предупреждения о просроченных сертификатах, но это не так плохо, говорит Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.