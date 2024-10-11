Можно ли заходить на сайты с просроченным сертификатом безопасности

Можно ли заходить на сайты с просроченным сертификатом безопасностиЭксперты обсуждают будущее несертифицированных сайтов и протоколов TLS в России
Он указал на отсутствие отечественных центров сертификации и на то, что большинство операционных систем и браузеров являются зарубежными, уже встроенными с иностранными корневыми сертификатами. В ответ на эту проблему Минцифры России создало Национальный удостоверяющий центр (НУЦ), который выдает TLS-сертификаты с использованием иностранных криптографических алгоритмов. Однако эти сертификаты НУЦ не были признаны в остальном мире, что требует их ручной установки для доступа к защищенным сайтам.
В настоящее время основные браузеры, такие как Google Chrome и Firefox, выдают предупреждения о просроченных сертификатах, но это не так плохо, говорит Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.
Сейчас Google Chrome, Firefox и браузеры на основе Chromium (Opera, Microsoft Edge и другие), предупреждая о просроченном сертификате, позволяют перейти на сайт «на свой страх и риск». При этом в Chrome и браузерах с Chromium можно отключить это уведомление
Другие эксперты предполагают, что браузеры могут ужесточить свои политики безопасности в будущем, потенциально блокируя несертифицированные сайты вовсе.