Mozilla добавила в Firefox ИИ-поисковик Perplexity

Вместо привычного списка ссылок, как в Google, пользователь получает краткий ответ, но с источниками информации. Новый вариант поиска появится в адресной строке Firefox и в настройках браузера, где можно выбрать его по умолчанию.

Mozilla уже тестировала интеграцию Perplexity, но было это доступно в США, Великобритании и Германии. Теперь, благодаря положительным отзывам, функция стала доступна пользователям по всему миру. Пока есть только в приложении для ПК, позже появится и в мобильной версии.

Mozilla подчёркивает, что Perplexity не передаёт и не продаёт личные данные пользователей. Компания также рассматривает возможность добавления других ИИ-поисковиков в будущем.