Mozilla Firefox научился импортировать расширения Chrome

Интеграция системы WebExtensions уже начала тестироваться, и ее можно включить, выполнив несколько простых действий. Пользователям необходимо зайти в настройки браузера, найти параметр «browser.migrate.chrome.extensions.enabled» и установить его в значение True. После перезапуска Firefox функция станет активной.

Стоит отметить, что хотя Firefox и Chrome используют фреймворк WebExtensions, они не сразу совместимы между собой. Для решения этой проблемы Mozilla подготовила список пар расширений, доступных как в Интернет-магазине Chrome, так и в Магазине дополнений Mozilla. Вместо того чтобы напрямую импортировать расширения Chrome, Firefox устанавливает собственные версии из своего магазина расширений.