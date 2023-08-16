Mozilla Firefox превзошел Google Chrome в бенчмарке SunSpider

Представленные данные свидетельствуют о том, что Firefox продемонстрировал более высокую производительность. Результаты бенчмарка были получены с сайта AreWeFastYet.com. Однако важно отметить, что в более новом и требовательном бенчмарке JetStream 2.0 Google Chrome все еще сохраняет преимущество над Firefox. Но все равно это важное достижение для браузера, который существует на рынке не первый год.

В дополнение к превосходству в бенчмарке SunSpider за последний месяц Firefox также сосредоточился на увеличении скорости загрузки HTTP/2 и внедрении других улучшений для повышения общей производительности, о чем также сообщается в Firefox Nightly News.