Приложения
Опубликовано 07 ноября 2024, 00:45
1 мин.

Mozilla Foundation уволила 30% сотрудников на фоне большого штрафа в РФ

И ликвидирует отделы по адвокации и глобальным программам
Mozilla Foundation провела крупную реструктуризацию, уволив 30% сотрудников и полностью ликвидировав свои отделы по адвокации и глобальным программам. Это решение направлено на «упрощение операций» и усиление фокуса на «основной миссии Mozilla» — продвижении более «открытого и справедливого» технологического будущего.
Mozilla Foundation уволила 30% сотрудников на фоне большого штрафа в РФ
© Ferra

Этот шаг стал вторым раундом увольнений для Mozilla в этом году. В феврале она сократила около 60 сотрудников и уменьшила свою активность в таких проектах, как Mastodon и виртуальная 3D-платформа, сосредоточив усилия на Firefox и ИИ. До последнего сокращения в Mozilla Foundation работало около 120 человек.

В письме сотрудникам исполнительный директор Mozilla Foundation Набия Сид объяснила, что этот шаг необходим для достижения «высоких целей» в условиях быстро меняющегося ландшафта.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Mozilla Corporation. Ее признали виновной в неудалении запрещенной на территории РФ информации. Суд назначил штраф в размере 3,5 млн руб.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#браузер
,
#работа
,
#MOZILLA
,
#FIREFOX