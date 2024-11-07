Mozilla Foundation уволила 30% сотрудников на фоне большого штрафа в РФ

Этот шаг стал вторым раундом увольнений для Mozilla в этом году. В феврале она сократила около 60 сотрудников и уменьшила свою активность в таких проектах, как Mastodon и виртуальная 3D-платформа, сосредоточив усилия на Firefox и ИИ. До последнего сокращения в Mozilla Foundation работало около 120 человек.

В письме сотрудникам исполнительный директор Mozilla Foundation Набия Сид объяснила, что этот шаг необходим для достижения «высоких целей» в условиях быстро меняющегося ландшафта.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Mozilla Corporation. Ее признали виновной в неудалении запрещенной на территории РФ информации. Суд назначил штраф в размере 3,5 млн руб.