Mozilla Foundation уволила 30% сотрудников на фоне большого штрафа в РФ

Опубликовано 07 ноября 2024, 00:451 мин.
Mozilla Foundation уволила 30% сотрудников на фоне большого штрафа в РФИ ликвидирует отделы по адвокации и глобальным программам
Mozilla Foundation провела крупную реструктуризацию, уволив 30% сотрудников и полностью ликвидировав свои отделы по адвокации и глобальным программам. Это решение направлено на «упрощение операций» и усиление фокуса на «основной миссии Mozilla» — продвижении более «открытого и справедливого» технологического будущего.
Этот шаг стал вторым раундом увольнений для Mozilla в этом году. В феврале она сократила около 60 сотрудников и уменьшила свою активность в таких проектах, как Mastodon и виртуальная 3D-платформа, сосредоточив усилия на Firefox и ИИ. До последнего сокращения в Mozilla Foundation работало около 120 человек.
В письме сотрудникам исполнительный директор Mozilla Foundation Набия Сид объяснила, что этот шаг необходим для достижения «высоких целей» в условиях быстро меняющегося ландшафта.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Mozilla Corporation. Ее признали виновной в неудалении запрещенной на территории РФ информации. Суд назначил штраф в размере 3,5 млн руб.