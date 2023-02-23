Mozilla назвала маркировки конфиденциальности в Google Play Store "бесполезными"

В исследовании рассматривалась информация о конфиденциальности, которую разработчики приложений должны заполнять в Google Play Store, и сравнивались эти данные с политикой конфиденциальности приложений.

Маркировки конфиденциальности должны предоставлять вам информацию о том, как приложение использует данные. Исследование показало, что эти маркировки почти бесполезны. Только шесть приложений из 40, участвовавших в исследовании, получили положительную оценку. В 16 приложениях, в которых копались исследователи, были обнаружены серьезные расхождения между политикой конфиденциальности и маркировками конфиденциальности в магазинах приложений.

"Эти маркировки - полный провал", - сказала Джен Калтридер, руководитель проекта от Mozilla *Privacy Not Included.

В исследовании рассматривались 20 самых популярных бесплатных приложений в Play Store и столько же в категории платных приложений.

Возьмем к примеру TikTok, где в ярлыке безопасности данных TikTok указано, что он не передает данные третьим лицам. Но это неправда - согласно собственной политике конфиденциальности TikTok. Многие приложения имели аналогичные проблемы.