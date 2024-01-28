Mozilla осудила новые правила Apple в отношении браузеров

«Предложения Apple не дают потребителям возможности выбора, делая для других максимально болезненным процесс создания конкурентоспособных альтернатив Safari», — заявил Дамиано ДеМонте, представитель Mozilla. «Это еще один пример того, как Apple создает барьеры для предотвращения настоящей конкуренции браузеров на iOS».

Новые правила Apple являются частью ответных мер на Закон о цифровых рынках (DMA), новый закон ЕС, направленный на повышение конкуренции в технологической отрасли. Согласно DMA, Apple должна разрешить разработчикам использовать собственные платежные системы для покупок в приложениях, а не принуждать их к использованию платежной системы App Store.

Mozilla — не единственный разработчик, критикующий новые правила Apple. Генеральный директор Epic Тим Суини назвал новые условия «шоу ужасов», а Spotify заявил, что изменения — это «фарс». Правила Apple еще должны быть одобрены Комиссией ЕС.