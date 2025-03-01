Опубликовано 01 марта 2025, 20:141 мин.
Mozilla отказалась от формулировки: «мы никогда не продаем ваши данные»Обновила условия использования Firefox
Mozilla пересматривает свои новые «Условия использования» Firefox после критики, вызванной формулировкой, которая, казалось, давала компании широкие права на пользовательские данные. В первоначальных условиях говорилось, что Mozilla может использовать предоставленную пользователем информацию для улучшения работы браузера, но многие посчитали эту формулировку слишком «расплывчатой».
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В ответ на это Mozilla удалила эту формулировку и уточнила, что обрабатывает данные пользователей только в соответствии с «уведомлением о конфиденциальности». В обновленных условиях теперь говорится, что Mozilla не владеет пользовательским контентом и имеет только права, необходимые для работы Firefox в соответствии с запросами пользователей.
Mozilla также ответила на вопросы о том, почему она больше не заявляет: «Мы никогда не продаем ваши данные». Компания объяснила, что юридические определения «продажи данных» варьируются, поэтому сложно делать подобные заявления.