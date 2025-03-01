Mozilla отказалась от формулировки: «мы никогда не продаем ваши данные»

В ответ на это Mozilla удалила эту формулировку и уточнила, что обрабатывает данные пользователей только в соответствии с «уведомлением о конфиденциальности». В обновленных условиях теперь говорится, что Mozilla не владеет пользовательским контентом и имеет только права, необходимые для работы Firefox в соответствии с запросами пользователей.

Mozilla также ответила на вопросы о том, почему она больше не заявляет: «Мы никогда не продаем ваши данные». Компания объяснила, что юридические определения «продажи данных» варьируются, поэтому сложно делать подобные заявления.