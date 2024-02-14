Mozilla пошла новым путем: сокращение штата, поворот к искусственному интеллекту

Остальные заявления: примерно 60 сотрудников будут уволены из различных отделов, инвестиции в VPN, Relay, Online Footprint Scrubber и Hubs сократятся или полностью прекратятся, Mozilla. social, собственная соцсеть, сосредоточится на «небольших экспериментах с меньшей командой», службы поддержки оптимизируют в соответствии с «пересмотренным портфелем продуктов».

Также стало известно, что команды Pocket, Content и AI/ML объединяются в рамках организации Firefox с целью использования технологий искусственного интеллекта для более безопасного и персонализированного просмотра веб-страниц, а недавно приобретенная компания Fakespot, инструмент для выявления дезинформации в Интернете, будет дополнительно интегрирована в Firefox.