Mozilla пошла новым путем: сокращение штата, поворот к искусственному интеллекту

Опубликовано 14 февраля 2024, 18:19
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Mozilla пошла новым путем: сокращение штата, поворот к искусственному интеллектуНе самая приятная новость для сотрудников
Mozilla значительно реструктурирует свой портфель продуктов. В ходе этой реорганизации основное внимание будет уделено любимому многими браузеру Firefox и интеграции в его функциональность «надежного искусственного интеллекта».
Остальные заявления: примерно 60 сотрудников будут уволены из различных отделов, инвестиции в VPN, Relay, Online Footprint Scrubber и Hubs сократятся или полностью прекратятся, Mozilla. social, собственная соцсеть, сосредоточится на «небольших экспериментах с меньшей командой», службы поддержки оптимизируют в соответствии с «пересмотренным портфелем продуктов».
Также стало известно, что команды Pocket, Content и AI/ML объединяются в рамках организации Firefox с целью использования технологий искусственного интеллекта для более безопасного и персонализированного просмотра веб-страниц, а недавно приобретенная компания Fakespot, инструмент для выявления дезинформации в Интернете, будет дополнительно интегрирована в Firefox.