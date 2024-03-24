Mozilla разорвала связи с сервисом защиты личных данных Onerep

Запущенный в феврале 2024 года, Mozilla Monitor Plus предлагал пользователям возможность удалить свою личную информацию с сотен сайтов по поиску людей с помощью услуг Onerep. Однако 14 марта KrebsOnSecurity опубликовал отчет, в котором подчеркивалось, что генеральный директор Onerep Димитри Шелест имел опыт основания многочисленных сервисов поиска людей, включая действующего в настоящее время брокера данных под названием Nuwber. Несмотря на первоначальное молчание, Шелест в конце концов признался, что ему принадлежит Nuwber, заявив, что между двумя компаниями был «нулевой» обмен информацией. Он также признал свою причастность к другим доменам для поиска людей, но настаивал на том, что они больше не действуют.

В то время как Шелест оправдывал свое прошлое как ценный опыт для создания технологии Onerep, в Mozilla явно посчитали, что эта связь противоречит их миссии, ориентированной на конфиденциальность. В заявлении, опубликованном сегодня, говорится, что «внешние финансовые интересы и деятельность генерального директора Onerep не соответствуют нашим ценностям».

В настоящее время Mozilla работает над планом перехода, чтобы обеспечить бесперебойную работу пользователей при замене Onerep в Monitor Plus.