Mozilla всерьез занялась ориентированной на анонимность рекламой

Генеральный директор Mozilla Лаура Чемберс отметила, что на фоне растущей озабоченности потребителей и контроля со стороны регулирующих органов индустрия переходит на рекламу, сохраняющую конфиденциальность. В отличие от традиционных методов, требующих больших объемов данных, технология Anonym надежно сопоставляет данные первых лиц с данными издателей для таргетинга и измерения рекламы, не нарушая при этом неприкосновенность частной жизни.

Этот шаг станет для Mozilla потенциально новым источником дохода, снизив ее зависимость от платежей за Google Search. Anonym будет работать как независимое подразделение в составе Mozilla, продолжая разрабатывать рекламные решения, обеспечивающие безопасность частной жизни.